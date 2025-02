Iodonna.it - L'interrogatorio dell'ex n.1 della Federcalcio spagnola: «Sicuro al 100% del suo consenso»

L'ex capoa federazione calcistica Luis Rubiales dice al suo processo di essere «totalmente» che Jenni Hermoso abbia acconsentito al suo bacio sulle labbra nel 2023, suscitando indignazione globale. L'accusa chiede due anni e mezzo di carcere contro Rubiales per violenza sessuale per il bacio forzato e presumibilmente per aver costretto Hermoso a minimizzare l'incidente.