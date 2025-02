Amica.it - L'intero clan degli Schwarzenegger si è presentato alla prima di Los Angeles di "The White Lotus 3", rubando la scena a tutti

Leggi su Amica.it

Il bello delle famiglie numerose è che, in caso di bisogno, tanti possono accorrere in aiuto. Il brutto è che sono sempre tanti che possono accorrere in aiuto. Glinon fanno eccezione. Anche quando rubano lalegittima festeggiata, la serie tv The3. Tutta la famiglia di Arnolddi “The3”premiere di Losdella fortunata serie antologica di Mike, che arriverà sugli schermi italiani grazie a Sky dal 17 febbraio, si èilal gran completo per sostenere Patrick, uno dei protagonisti della nuova stagione.Insieme a papà Arnolde a mamma Maria Shriver (che, però, non hanno voluto posare nella stessa foto), c’erano tanti altri familiari.