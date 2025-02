Inter-news.it - L’Inter ha trovato l’uomo del rush scudetto: motivazione doppia – CdS

Ogni partita sarà determinante per decidere le sorti di questa appassionante lottatra Inter e Napoli (e forse Atalanta). Inzaghi può contare pure su arma dalla panchina.JOLLY – Come le partite anche losi vince in 14-15, ossia i titolari più quelle tre-quattro seconde linee capaci di diventare determinanti in alcuni frangenti della stagione. Vedi Davide Frattesi l’anno scorso. Quest’anno,delpotrebbe diventare un altro centrocampista: ossia Piotr Zielinski. Il polacco, lunedì sera, è entrato alla grande posizionandosi in regia al posto dell’ammonito Hakan Calhanoglu. Grazie anche alle sue geometrie,ha ingranato la marcia trovando subito la rete del 2-1 con Marko Arnautovic (clicca QUI per capire le condizioni dell’austriaco e di Marcus Thuram).