L’Inter con la Fiorentina si ritrova insieme ai suoi leader

Inter-non è stata una vittoria qualunque.infatti hato la via e la vittoriando in primis l’esempio in campo dei.PRESTAZIONE SIGNIFICATIVA – Inter-è stata una partita significativa. Una prestazione significativa. I nerazzurri infatti venivano da una trasferta di buio assoluto. A Firenze qualcosa si era spento. La squadra praticamente non era scesa in campo. Un approccio mentale sbagliato dall’inizio, che nessuno ha trovato il modo di invertire. E infatti tutto è andato peggiorando col passare dei minuti. Col risultato di una sconfitta disastrosa, dunque preoccupante. Una sconfitta che andava cancellata in campo. Non solo con una vittoria, ma con una prestazione di un certo tipo. Una prestazione che doveva arrivare in primis dai giocatori.