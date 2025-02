Ilgiorno.it - L’intelligenza artificiale. Come si usa nei negozi

Leggi su Ilgiorno.it

può essere uno strumento di supporto alle attività commerciali? In che modo? Il corso cerca di spiegarlo a titolari e soci delle imprese con sede nei comuni del distretto commerciale "La via dell’acqua e dei mulini". Un primo ciclo d’incontri, gratis, in biblioteca a Peschiera, in via Carducci, dalle 9.30 alle 12.30. A.Z.