L’intelligence bene universale e forma più raffinata di intelligenza umana. L'intervento di Caligiuri

Il Premio “Francesco Cossiga per” è ormai diventato un appuntamento nazionale per diffondere la cultura della sicurezza, ampliando gli spazi del dibattito pubblico e culturale nel nostro paese.Mai come in questi ultimi anni si sta parlando di intelligence a livello internazionale.Secondo me,è una risorsa della democrazia perché rappresenta il cuore dello Stato che va collocato in alto, dove sono gli interessi dei cittadini, con i loro meriti e bisogni.Nel periodo di Natale mi hanno incaricato di scrivere un lessico sulin dieci termini. Per selezionarli ho svolto una ricerca sulle riviste internazionali del settore, individuando le parole più ricorrenti.Tra queste una delle più citate è “politicizzazione”.Mi è stato chiesto inoltre di collegare ogni parola con un’immagine.