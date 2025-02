Ilfogliettone.it - L’Inps non sta più con le mani in mano: diramato l’aiuto concreto | Ti spettano 520 euro e nessuno può dire il contrario

Arriva un nuovo aiuto per chi soffre di una patologia che è sempre più diffusa, ecco chi ne ha diritto e come richiederla.Il Bonus Tiroide è un assegno di invalidità erogato dalper aiutare le persone affette da patologie tiroidee ad affrontare le spese mediche spesso elevate. Per ottenere questo contributo economico, è necessario sottoporsi a una visita medica di accertamento presso la Commissione del, che valuterà il grado di invalidità del richiedente.La tiroide infatti è una ghiandola fondamentale per il corretto funzionamento del metabolismo, e la sua disfunzione può compromettere la qualità della vita.Le principali patologie riconosciute dalper il Bonus Tiroide includono ipotiroidismo, ipertiroidismo, gozzo e carcinomi tiroidei. L’ipotiroidismo rallenta il metabolismo, causando stanchezza cronica, aumento di peso e intolleranza al freddo, mentre l’ipertiroidismo porta a un dimagrimento rapido e a problemi cardiaci.