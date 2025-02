Ilrestodelcarlino.it - L’infermeria si svuota. Pronti per Civitanova

Buone nuove dal, per l’Ancona che ieri pomeriggio al Dorico ha ripreso gli allenamenti in vista del derby di domenica a. Boccardi non s’è allenato: i medici, dopo la tac negativa seguita all’episodio avvenuto al Del Conero al termine del primo tempo contro il Teramo, gli hanno dato 48 ore di riposo assoluto, ma il difensore dovrebbe poter riprendere gli allenamenti con la squadra già da oggi. Ieri allenamento differenziato per Pecci, uscito in anticipo dal campo domenica scorsa, ma dovrebbe trattarsi solo di una contusione e il giocatore dovrebbe essere pienamente recuperato già nei prossimi giorni. Torna a disposizione anche Varriale che ha scontato il proprio turno di squalifica. Quanto ad Alluci, che è sceso in campo contro il Teramo per uno spezzone di partita, avrà tutta la settimana per tornare vicino alla miglior condizione e ritrovare il suo posto in squadra nel prossimo derby.