Linee-up confermate per la prima gamba di play-off della Champions League

2025-02-11 20:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Manchester City affronta il Real Madrid nellatappa del pareggio per i-off Knockoutall’Etihad.Il duo dei pesi massimi è abituato ad affrontare nelle ultime fasi di questa competiti0n-dopo aver giocato a vicenda nei quarti di finalescorsa stagione e semifinali nelle due precedenti campagne-ma stanno combattendo solo per raggiungere gli ultimi 16 questa volta.Entrambi hanno perso la progressione automatica dopo aver terminato al di fuori delle prime otto nella faselega, con una città fuori dal mondo solo evitando l’eliminazione dalla competizione per gentile concessione di una vittoria sul club Bruge nell’ultimo round di infissi.