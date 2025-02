Ilrestodelcarlino.it - L’Imolese si rafforza. Arrivano Zulu e Penida per invertire la rotta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Visto il momentaccio, tre sconfitte nelle ultime cinque gare e una vittoria che manca da due mesi,si rinforza, speranzosa dilae di rimettersi in marcia per i playoff, oggi lontani dieci punti. Sono due gli innesti che vestiranno di rossoblù, Mwapee Isaias, ufficializzati ieri dal club. Il primo, centrocampista zambiano classe 2007, ha maturato esperienza in alcune Academy presenti nel continente africano e arriva a Imola coronando un sogno, quello di approdare nel calcio europeo. Il secondo, argentino, anche lui classe 2007, di mestiere fa la seconda punta e, come per, si tratta della prima esperienza nel continente, dopo 12 anni trascorsi nel settore giovanile del River Plate. Due scommesse e due scelte totalmente inedite nel panorama della Serie D, sperando che portino subito l’effetto sperato per la squadra di D’Amore, in palese affanno nelle ultime due uscite (0-2 al Galli col Fiorenzuola e 4-0 domenica a Ravenna).