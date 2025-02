Quotidiano.net - Lil Jolie e Vale LP: chi sono le 'ragazze della Valle', per la prima volta a Sanremo

Roma, 10 febbraio 2025 - Le “”, come si definiscono LilLP, hanno conquistato il palco dell’Ariston grazie alla loro partecipazione aGiovani con il brano ‘Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore’ e partecipano in coppia al Festival di2025. Le due conterranee casertane, anche se amiche da ben otto anni, nonsempre state un duo: l’esperienza condivisa durante un Erasmus ha fatto nascere il loro legame, ma i rispettivi percorsi musicalistati separati. Almeno fino al momento in cuile ha unite. ChiLilLP Angela Ciancio (Lil) entina Sanseverino (LP), rispettivamente nate nel 1999 e nel 2000,entrambe originarieprovincia di Caserta. Ed entrambe iniziano a muovere i primi passi nel mondomusica pubblicando alcune demo su Soundcloud.