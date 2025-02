Metropolitanmagazine.it - Lil Jolie, chi è l’artista in gara al Festival di Sanremo 2025 fra le Nuove Proposte

All’anagrafe Angela Ciancio, Lilsarà fra lealdiinsieme a Vale LP, Valentina Sanseverino, con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.: chi è LilLilnasce il 29 marzo 2000 a Petrullo, (Caserta). Si appassiona alla musica già da piccolissima, iniziando a suonare la chitarra e a scrivere i primi testi delle sue canzoni. Trasferitasi, in seguito, a Milano la cantautrice debutta nella scena musicale nel 2018 pubblicando i primi brani su Soundcloud, arrivando a collaborare anche con Carl Brave. Il suo primo singolo ufficiale è Farsi male; da qui Lil pubblicherà altri brani come Diamanti, Omai, Empty e Regole, l’ultimo prodotto proprio da Carl Brave. Nel 2022 è la volta del primo album: Bambina.