Libri di febbraio | grandi ritorni e nuove storie tutte da scoprire

Ecco a voi, cinquepubblicati ada non perdere:emozionanti, thriller mozzafiato, romanzi storici e persino un classico della fantascienza! Quale sarà il vostro prossimo libro da leggere? Tra i titoli più attesi del mese c’è Malbianco di Mario Desiati (Einaudi). Dopo aver vinto il Premio Strega 2022 con Spatriati, l’autore pugliese torna con un romanzo potente e intimo. Marco Petrovici, quarantenne in fuga da sé stesso che vive a Berlino, inizia a soffrire di inspiegabili svenimenti. Per capire l’origine del suo malessere decide di tornare nella campagna tarantina, dai genitori anziani, dove inizia a scavare tra le radici familiari. Malbianco è un viaggio nei segreti, nei silenzi e nei dolori mai raccontati, un’esplorazione del legame tra passato individuale e collettivo.