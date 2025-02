Ilfattoquotidiano.it - Libia, agguato a Tripoli: Adel Jumaa, il braccio destro del premier Dbeibeh, resta ferito

Quattordici colpi di armi da fuoco non sono stati sufficienti ad uccidere, ministro per gli Affari di Stato. L’è avvenuto a, una delle due “capitali” – l’altra è Bengasi – delladivisa in due. La sparatoria secondo i media libici si è sviluppata nella zona di Gargour:è stato portato in ospedale con una o più ferite alle gambe, ma le sue condizioni non sono gravi.Non è però un buon segnale per il governo di unità nazionale del primo ministro, che si affanna a convincere l’Occidente di essere sulla via giusta per riunificare il Paese. Le stesse Nazioni Unite vogliono credere in questi sforzi e in elezioni che però vengono sempre annunciate ma poi non si svolgono mai, così da lasciare anche a Osama Hamed, nominato nel 2022 dalla Camera dei rappresentanti come leader della parte orientale e sud della, una parte di potere.