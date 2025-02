Ilrestodelcarlino.it - Lezione-spettacolo sul gioco d’azzardo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si parlerà di ludopatia attraverso una conferenza-dedicata alla matematica e aldurante il prossimo appuntamento con la rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’ in programma questa domenica, 16 febbraio, alle ore 15,30 al Teatro Novelli di Bertinoro. Mattatore della giornata con ‘Il metodo infallibile’ sarà Federico Benuzzi. Fisico, divulgatore, ma anche attore eliere, Benuzzi ha all’attivo vari lavori di divulgazione, che in oltre 1.100 repliche sono stati visti da 275.000 persone. In questa conferenza-dall’approccio rigoroso e allo stesso tempo divertente, Benuzzi guida il pubblico a riflettere sulla matematica del. Si parla di probabilità, frequenza, vincita media, rendimento, aspettativa. Capendo che una quasi vittoria non è vincere e che gli eventi del passato non influenzano il futuro, imparando a gestire piccoli e grandi numeri, si procede sino a toccare le conseguenze del teorema dei grandi numeri, sfatando più di un mito.