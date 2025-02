Lopinionista.it - Levach Patrick, in arte Gipsy Mane: tanta nuova musica per il 2025

MIRANO (VE) –, in, ovvero “Criniera Gitana”, nato a Mirano (Verona), preannunciaper questo. Con il nome, scelto per ricordare le origini di etnia rom del nonno chitarrista, ha iniziato il suo percorsole nel 2021 con la pubblicazione di 6 brani totali tra YouTube e Spotify. Durante la pandemia da Covid-19 l’artista ha avuto modo di elaborare la suadando vita a un progetto molto interessante. Tuttavia, non avendo a disposizione l’attrezzatura adeguata e l’assistenza di professionisti del settore (ingegneri del suono, grafici etc.), per buona pdella pandemiaha pubblicato unainteressante ma di livello amatoriale.In una breve intervista, l’artista ha affermato: “In un mercato in cui l’abito fa il monaco è difficile emergere: spesso si fa di tutta l’erba un fascio, etichettando le persone in base alla provenienza o etnia.