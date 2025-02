Linkiesta.it - L’Europa ha le armi commerciali ma non il grilletto, così Trump può ancora ricattarla se non è unita

Leggi su Linkiesta.it

«Non abbiamo il lusso del tempo», avverte il Commissario slovacco Maroš Šef?ovi? davanti all’aula di Strasburgo in seduta plenaria. Mentre il rappresentante della Commissione per il Commercio e la Sicurezza Economica elenca i numeri impressionanti del commercio transatlantico — 1,5 trilioni di interscambio annuo, quattro miliardi di beni e servizi che attraversano l’Atlantico ogni giorno — la minaccia dei dazi diè già realtà. Da marzo, acciaio e alluminio europei verranno colpiti da tariffe maggiorate del venticinque per cento. Ma non ètutto perduto: «Se alcuni vogliono chiudere le porte», cerca di rassicurare Šef?ovi?, «noi ne apriremo di nuove». La vera domanda che tuttavia aleggia nell’aula non è seabbia gli strumenti per rispondere — ce li ha: dall’anti-coercizione al controllo degli investimenti esteri — ma se sia abbastanza rapida per usarli prima che sia troppo tardi.