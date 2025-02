Linkiesta.it - L’estrema destra tedesca avanza grazie a Weidel, volto (non molto) pulito del neonazismo

Aliceappare, almeno sulla carta, la leader meno adatta a guidare l’Alternative für Deutschland (AfD), considerando la predominanza maschile del partito, intriso di uno spirito tradizionalista e conservatore che la quarantaseienne, lesbica e banchiera, non incarna affatto. Eppure, è proprio lei a spingere il partito verso il secondo posto nei sondaggi nazionali, che oscillano tra il venti e il ventidue per cento, in vista delle elezioni del 23 febbraio. Nota per le sue posizioni euroscettiche e critiche sull’immigrazione, la leader è diventata negli ultimi anni ildel partito neonazista – i cui ranghi, piani e valori sono spiegati a fondo un’inchiesta di Correctiv del 2024 –, affermandosi come una figura autorevole e sicura di sé. Un sondaggio recente l’ha addirittura indicata come la candidata più popolare se i tedeschi potessero votare direttamente per il loro cancelliere.