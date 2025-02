Iodonna.it - L'esordiente Lucio Corsi è l'unico outsider di una classifica abbastanza prevedibile

Ce l’abbiamo fatta senza addormentarci: tra canzoni più o meno entusiasmanti, siamo arrivati alla fine delle esibizioni dei 29 artisti in gara a Sanremo 2025. All’1.15, in anticipo sulla tabella di marcia, Carlo Conti ha finalmente annunciato laprovvisoria, con le prime cinque posizioni di questa prima serata del 75° Festival, in ordine sparso, e che rappresentano solo le preferenze della sala stampa tv e web. Sanremo 2025, Simone Cristicchi: «Porto una tematica che è una bomba ad orologeria» X Leggi anche › Top e flop, le pagelle della prima serata di Sanremo 2025 Nelle prime cinque posizioni, random, troviamo Brunori Sas, Giorgia,, Simone Cristicchi e Achille Lauro.