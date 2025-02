Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas guarda avanti con fiducia. Cattaneo: "Miglioriamo in trasferta"

Il martello biancoblù Claudio, ai microfoni del sito ufficiale della società, ha parlato del momento della squadra: "Siamo contenti di essere rientrati nelle posizioni play-off, ora dipende da noi – ha sottolineato lo schiacciatore –. Ci giochiamo tutto sul campo, è bellissimo, non dobbiamore i risultati delle altre. Siamo molto contenti delle tre vittorie in fila, sono arrivate perché abbiamo alzato il livello del nostro gioco dopo aver elevato in maniera consistente la qualità degli allenamenti". Il successo di domenica scorsa ha galvanizzato tutto l’ambiente: "Prata di Pordenone è una grande squadra, non ha mollato fino al quinto set, ci ha messo in difficoltà nei due set che ha vinto. Noi siamo stati bravi a tenere botta e non mollare, quello che abbiamo fatto sempre nelle ultime partite.