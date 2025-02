Ilgiorno.it - Legnano, studentessa simula un attacco hacker e si aggiudica il titolo di Cyber queen: “Ero l’unica ragazza e ho vinto”

(Milano) – La prova consisteva nelre uninformatico, mettendosi nel ruolo di unper trovare, nel minor tempo possibile, le nove chiavi nascoste in un sito appositamente predisposto per la gara: Francesca, unicain gara nella sua categoria, ci è riuscita per prima e si è portata a casa il primo posto e ildi. Lunedì 10 febbraio Francesca Villa Castro,della classe 5^F a indirizzo Informatica dell’ISIS Bernocchi di, ha infatti conquistato la vittoria nella sfida nell’ambito dellaSecurity all’IT Academy Day 2025, la giornata di challenge a tema tecnologico organizzata dalla Junior IT Academy dell’azienda Cisco, al Centro Congressi NH di Assago. “È stata un grande soddisfazione – ha raccontato Francesca alla fine della prova –.