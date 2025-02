Lega | avanti su pace fiscale Giorgetti è già al lavoro

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 12 feb. (askanews) – Il Consiglio federale dellapresieduto da Matteo Salvini "ha confermato l'obiettivo politico di rottamazione delle cartelle, così da arrivare a una veraper milioni di italiani in buonafede". Così una nota del partito in cui si riferisce che il ministro dell'Economia Giancarlo– presente alla riunione a Montecitorio – "ha confermato che al Mef sono già alper trovare una soluzione tecnica". La proposta – conclude la nota – "sarà, come sempre, condivisa con gli alleati".