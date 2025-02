Dayitalianews.com - Lecce, agricoltore ucciso con un colpo alla testa: fermato il vicino, sequestrata un’ascia

L’Sebastiano Danieli, 66 anni, è stato trovato morto ieri, martedì 11 febbraio, nel suo terreno a Galatone, in provincia di. Per l’omicidio i Carabinieri hannoildi podere, il 45enne Cosimo Loiola. Trovata nella sua casa e, presunta arma del delitto. Il movente potrebbe essere legato a dissidi per i confini terrieri.L’aveva una profonda feritae il movente dell’omicidio potrebbe essere legato a questioni per motivi di confine. Da alcune notizie sembra che i due uomini avevano litigato già in passato per lo stesso motivo.Gli investigatori hanno trovato e sequestrato la presunta arma del delitto: si tratterebbe diche era in casa di Loiola.Le indagini degli inquirenti, culminate con il fermo deldi podere di Danieli disposto dal pubblico ministero Rosaria Petrolo, hanno avuto un input dalle immagini delle telecamere delle vicine abitazioni instte nella zona.