Le ultime da Casteldebole: atteso oggi il ritorno del numero 7 che potrebbe andare in panchina venerdì. Orso in gruppo e verso il rientro. Ancora una chance per Fabbian

Sospiro di sollievo per De Silvestri: il capitano, sostituito a Lecce, non ha riportato problemi e ieri si è allenato regolarmente. E un’altra ottima notizia è attesa per: con ilindi Riccardolini, il miglior marcatore dei rossoblù in campionato: ma salvo sorprese, il7 sarà destinato ad accomodarsi inal pronti via di Bologna-Torino. L’attaccante rientraina distanza 22 giorni dall’infortunio al flessore della coscia destra patito contro il Borussia Dortmund, a fronte di tempi di recupero indicati attorno alle 4 settimane. Per l’esattezza,si era infortunato al bicipite femorale, lo stesso muscolo al quale aveva accusato una lesione in Coppa Italia il 4 dicembre, contro il Monza, in occasione del gol segnato. Nuova lesione, in una zona vicina alla precedente.