Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 12 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di12. Ariete Luna piena in Leone getta un raggio di fortuna anche al vostro segno. Attivatevi nel lavoro e nelle imprese finanziarie, borsa, beni immobili. Possibilmente senza le solite discussioni in casa e nell'ambiente professionale. Urano, denaro, premia azioni silenziose, individuali, segrete. Ciò non toglie che non possiate ottenere successo anche in pubblico. Questa passionale Luna è arrivata al momento giusto, insieme a Venere propizia incontri d'amore, stimola i coniugi. Toro Casa natia e domicilio personale. Questa Luna piena mette in luce anche altre proprietà, evidentemente ci sono dei lavori da fare, questioni da affrontare con i parenti, genitori e fratelli.