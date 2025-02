Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 febbraio: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

in edicola, i principalisi concentrano su vari temi di rilevanza internazionale e nazionale. In primo piano l’indagine del tribunale dei ministri sul caso Almasri. Si parla inoltre della legge sul fine vita approvata dalla Toscana, delle nuove tensioni tra il Papa e Trump sui migranti, e dell'ultimatum di Netanyahu e Trump a Hamas. Spazio anche alla guerra in Ucraina con Kiev che sembra aprire ai negoziati con la Russia. Ampio spazio viene dedicato anche al Festival di Sanremo