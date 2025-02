Dilei.it - Le pagelle di Sanremo 2025, prima serata: Scotti e Clerici una certezza (8), scaletta frenetica (7)

È andata in onda ladi, laedizione condotta da Carlo Conti nell’era post-Amadeus. Una bella eredità da raccogliere, che il rodato conduttore della Rai ha saputo far propria. Unascivolata alla velocità della luce, due co-conduttori – Antonellae Gerry– che hanno saputo accompagnarlo con garbo e ironia e un cast di Big che certamente farà parlare di sé fino alla fine (e oltre) il Festival. Le prime? Meritano la sufficienza.Gli omaggi a Ezio Bosso e Fabrizio Frizzi. Voto: 10Ladel Festival si è aperta con il toccante omaggio a Ezio Bosso, scomparso prematuramente a causa di una malattia neurodegenerativa. Il pianista e compositore è sempre nel cuore del pubblico, proprio come Fabrizio Frizzi, che Carlo Conti ha ricordato al fianco degli amici e co-conduttori Gerrye Antonella