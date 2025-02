Linkiesta.it - Le mille anime di Barcellona

È la città spagnola più vicina all’Italia, cosmopolita, aperta, vicina in senso geografico e non solo.è la prima meta dei turisti giovanissimi, perfetta per chi parte per la prima vacanza senza genitori. È amata da chi subisce il fascino della contemporaneità, del design, da chi cerca la movida e da chi si interessa di architetture moderniste. Colorata e poliedrica, tuttavia,è anche la meta ideale per gli appassionati di storia e di tradizioni: capace di guardare all’esterno, la capitale della Catalogna è fieramente ancorata alle sue usanze, a partire dalla lingua. Così in ambito gastronomico:è ricca di offerte gourmet raffinate e all’avanguardia, dove la ricerca e l’innovazione sono una bandiera, ma è anche custode di sapori antichi e di ritualità culinarie uniche.