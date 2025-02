Ultimouomo.com - Le luci e le ombre della vittoria della Juventus contro il PSV

Leggi su Ultimouomo.com

Nel calcio esiste una consolidata tradizione di detti popolari che, pur semplificando la complessità delle cose, hanno alla base sempre un fondo di verità. Uno dei più famosi dice che “vincere aiuta a vincere”. Ladi Thiago Motta ieri ha sconfitto il PSV nell’andata dei playoff di Champions League e, per la prima volta in stagione, è riuscita a raccogliere tre vittorie in fila. Si potrebbe pensare che i risultati abbiano aiutato la Juve a trovare delle certezze, a renderla sicura dei suoi mezzi: vincere le partite dovrebbe innescare un cambio di mentalità positivo, che si riverbera nel gioco, per l'appunto. Ma è davvero così?Laha disputato un buon primo tempo, dove ha mostrato l’intensità necessaria per competere in Europa, che le ha permesso anche di nascondere la propria penuria offensiva.