Gravidanzaonline.it - “Le lesioni Cin1 e Cin2 si possono sviluppare anche senza aver contratto l’HPV?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Salve dottore, vorrei chiederle un chiarimento riguardo le. Nonostante sia negativa al test Hpv e il pap test è risultatoanomalie, è possibile riportare tramite biopsia escissionale le? Pensavo ci fosse una correlazione tra hpv e le suddette, ma evidentemente mi sbagliavo. Si? E se non c’è correlazione, come nascono queste? Grazie in anticipoL'articolo “Lesi?” proviene da GravidanzaOnLine.