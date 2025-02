Metropolitanmagazine.it - Le iscrizioni al “liceo del Made in Italy” sarebbero in aumento, ma di quanto?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella giornata di ieri il ministero dell’Istruzione ha rilasciato un comunicato stampa relativo allealle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026, terminate il 10 febbraio. Il ministro Giuseppe Valditara ha voluto sottolineare l’del 10% delleal tanto chiacchieratodelin, indirizzo attivo dall’anno scolastico in corso. Un dato che, in apparenza, potrebbe suonare come un successo; in realtà, però, se teniamo conto dei precedenti iscritti -circa cinquecento- si parla di massimo cinquanta studenti in più. In pratica, non più di tre classi in tutta Italia, oltretutto difficili da formare, poiché gli alunni potrebbero essere sparpagliati sul territorio.delin: molto rumore per nullaIldelinè un’iniziativa del governo MeloniNel 2024 lealdelinerano state appena trecentosettantacinque, rimpinguate in seguito da un altro centinaio, presentate in forma cartacea.