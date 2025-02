Dilei.it - Le frasi più belle delle canzoni di Damiano David fra emozione e intimità

Leggi su Dilei.it

Icona del rock, artista di successo e frontman carismatico,è uno fra i cantanti più amati del momento. Dopo il successo raggiunto con i Maneskin ha deciso di iniziare una carriera da solista, lanciando singoli straordinari come Silverlines e Born with a broken heart, presentati anche a Sanremo 2025 come ospite internazionale.DiLei ha raccolto lepiùed emozionanti tratte dallediper omaggiare il suo talento e la sua grande sensibilità., ledi una vera rockstarClasse 1999,è nato l’8 gennaio ed è figlio di due assistenti di volo, Rosa Scognamiglio e Daniele. I genitori gli hanno trasmesso sin a piccolo la passione per i viaggio e la voglia di sentirsi libero, senza limiti e pregiudizi.Un modo di vivere cheha riportato anche nei testisue