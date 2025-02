Gamberorosso.it - Le etichette del caffè sono incomplete. Ecco le informazioni che dovremmo leggere

Nella puntata di "Report" andata in onda su Rai 3 domenica 9 febbraio 2025, intitolata "Macinato formato famiglia", il programma ha approfondito il tema delvenduto nei supermercati, evidenziando come ledei prodotti offranogeneriche e insufficienti. Ora vi spiego nel dettaglio cosa si è detto e come fare per migliorare la situazione.LedelUna delle principali criticità emerse riguarda la mancanza difondamentali che possano orientare il consumatore, innanzitutto sulla specie botanica dele sulle origini di provenienza. Sulle confezioni le indicazioni della specie botanica si limitano alla dicitura "100% Arabica" o, nel caso di una miscela con la Canephora, a una indefinita presenza della varietà Robusta, senza specificarne le percentuali e le provenienze geografiche.