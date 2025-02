Dilei.it - Le donne parlano più degli uomini? Solo a certe età, lo dice la scienza

Leggi su Dilei.it

“Quanto ci piace chiacchierare”, recitava uno spot di qualche anno fa. E non ci sono dubbi che spesso la tendenza femminile a parlare in compagnia sia considerata una realtà. Ma alla fine, davvero lesono più ciarliere dei coetanei maschi? Forse è più uno stereotipo che una realtà. Almeno se non si considerano le età dell’adolescenza e la vecchiaia.Nel mezzo dell’età adulta, invece, pare proprio che il gentil sesso tenda ad emettere più parole, giorno dopo giorno, rispetto al genere maschile. A dipingere questo quadro, in una realtà che è sempre più intrisa di rapporti virtuali dettati dai social media e dai sistemi di messaggistica, con evidente calo generalizzato della parola detta, è un’originale ricerca apparsa su Journal of Personality and Social Psychology.Lesuperano glinell’età adultaLo studio, condotto da ricercatori dell’Università dell’Arizona e coordinato da Matthias Mehl dell’Università dell’Alabama, ha preso il via da una precedente ricerca dello stesso psicologo, che era andata a calcolare il numero delle parole dellerispetto aglinel 2007, giungendo alla conclusione che in media la quantità di parole è simile, intorno ai 16.