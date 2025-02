Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti devono difendere il quarto posto, i partenopei, invece, il primato dall’assalto dell’Inter che insegue ad un punto.vssi giocherà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI biancocelesti cercano conferme in ottica quarto posto dopo la travolgente vittoria contro il Monza che ha interrotto un digiuno casalingo che durava da quattro giornate, e che ha permesso loro di mantenere il vantaggio di due punti sulla Juventus quinta. Va da sè che sarebbe fondamentale fare risultato contro la capolista.Gli ultimi due pareggi hanno rallentato i partenopei che, comunque, restano sempre primi, anche se ora con un solo punto di vantaggio sull’Inter.