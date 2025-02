Sport.quotidiano.net - Lazio: Pedro doppietta e rinnovo, lo spagnolo può restare un altro anno

Roma 11 febbraio 2025 - Catapultato in campo per necessità, ancora una volta si è preso le luci della ribalta, realizzando due gol preziosi e strappando il titolo di Mvp. Ormai sono finiti gli aggettivi per descrivere il gioco, la carriera e in generaleRodriguez. Un giocatore sublime capace di piegare le traiettorie da far intraprendere al pallone a suo piacimento, così come è capace di piegare al suo volere le leggi del tempo. Nato nel luglio del 1987, quest'estate lodi Gran Canaria spegnerà ben 38 candeline, ma questo non sembra ancora convincere l'attaccante a voler appendere gli scarpini al chiodo. Non solo questo, le sue giocate stconvincendo l'ennesimo allenatore incrociato in carriera, portando così verso una permanenza ancora nella Capitale. Contro il Monzaè entrato in campo nella seconda parte del primo tempo a sostituire l'infortunato Boulaye Dia.