Dayitalianews.com - L’azienda non ha i soldi per pagare i dipendenti, arriva la folle proposta: alcolici gratis e ferie regalate per riprendersi dalla sbronza

Leggi su Dayitalianews.com

La Trust Ring è una azienda tecnologica giapponese di piccole dimensioni con sede a Osaka, insomma nulla a che fare con gli altri colossi nipponici dell’elettronica o della tecnologia. Eppure sta facendo parlare molto di sé non solo nel paese del Sol Levante, ma in tutto il mondo. Il motivo? Semplice, per unatantoquanto rivoluzionaria: “” in modo alternativo i suoi, cioè con dell’alcol.e ore di riposoL’economia giapponese ristagna da qualche anno e anche la Trust Ring ne sta pagando il prezzo. La crisi non permette aldi offrire stipendi troppo alti, un problema che riguarda in generale tutte le piccole realtà giapponesi. Senza stipendi alti è difficile attirare i giovani talenti del settore, quindi i dirigenti della Trust Ring hanno pensato di offrire qualcosa di alternativo al denaro, forse addirittura più apprezzato.