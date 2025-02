Lanazione.it - L’azienda della trave. I pm: "Due ai domiciliari". E l’amministratore lascia

Leggi su Lanazione.it

di Stefano Brogioni Firenze La“sbagliata“ e la strage di via Mariti del 16 febbraio dell’annno scorso: la procura di Firenze ha chiesto gli arrestiper Alfonso D’Eugenio e Carlo Melchiorre, legale rappresentanteRdb Ita spa di Teramo il primo, e responsabile dell’ufficio calcolo e responsabile tecnico di produzione, il secondo. Secondo la procura, le misure cautelari si rendono necessarie al fine di evitare il protrarsi di condotte potenzialmente pericolose. Una misura, ma più lieve, quella dell’interdizione, è stata invece avanzata per Marco Passaleva, l’ingegnere con il ruolo di direttore dei lavori. Il giudice, Antonella Zatini, li interrogherà il prossimo cinque marzo: gli avvisi per gli interrogatori preventivi sono il frutto di una recente riforma del guardasigilli Nordio in materia di restrizione delle libertà personali.