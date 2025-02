Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi relatore del Transumanesimo Inverso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’epoca della rivoluzione tecnologica e dell’intelligenza artificiale, la domanda non è più se l’innovazione cambierà le nostre vite, ma come lo farà e quale sarà il ruolo dell’essere umano in questo scenario. Su questa riflessione nasce il Transumanismo, un movimento culturale che promuove una nuova alleanza tra uomo e tecnologia, ponendo al centro valori irrinunciabili come la creatività, la libertà e la dignità umana. Alla presentazione del Manifesto del Transumanismo, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, parteciperà anchecesenateche terrà una relazione soffermandosi sulla necessità di raggiungere una completa disciplina affinché l’Intelligenza Artificiale non comprometta mai il primato etico e decisionale dell’essere umano e al fine di scongiurare il rischio della moltiplicazione del contenzioso.