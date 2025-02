Ilgiorno.it - Lavori in corso sulla Paullese: disagi per nove mesi

in. Risulta chiusa da ieri, per chi proviene da Milano, la corsia di accesso al centro commercialeCenter. Lo stop al transito, che era già stato annunciato dalla Città Metropolitana di Milano, è stato disposto nell’ambito deidi riqualificazione della passerella ciclo-pedonale a scavalco dell’ex statale 415, all’altezza di Pantigliate. La chiusura si protrarrà per circa 9, per consentire la posa di nuove rampe di accesso al sovrappasso. Gli automobilisti diretti al centro commerciale possono utilizzare l’uscita successiva e, seguendo le indicazioni, raggiungere i parcheggi del megastore attraverso la rotatoria delle "quattro strade", all’intersezione tra la vecchiae la Cerca. Proseguono intanto iper l’ampliamento dellatra Settala e Paullo.