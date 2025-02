Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori stagionali, intoppi nel click day. I dati di Ero Straniero: “Il sistema continua a produrre precarietà e irregolari”

Ilday numericamente più importante, quello per l’ingresso in Italia di, si è interrotto prima ancora di cominciare. Con i professionisti, gli unici titolati a caricare le domande dopo la riforma del governo, a compulsare un portale del Viminale che non consente l’accesso. Dopo un’ora di stallo, il messaggio del ministero: “Per motivi tecnici l’orario delday odierno è spostato alle ore 11:00. “E’ del tutto irragionevole e di per sé varrebbe ad invalidare tutto”, lamenta chi si è cimentato, avvertendo che le domande caricate prima delle 11, se qualcuno è riuscito comunque a caricarle potrebbero essere eliminate. Intanto arrivano idei flussi seguiti ai due precedentiday di dicembre 2023 e marzo 2024. A elaborarli la campagna la campagna Eropromossa da A Buon Diritto, ActionAid, Asgi, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Oxfam, Arci, Cnca, Cild.