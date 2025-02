Bergamonews.it - “L’Avaro” di Molière: tra sentimenti ed avidità, uno sguardo ironico sulla tirannia del consumo

Bergamo. Il denaro come ossessione più forte di qualsiasi sentimento, capace di influenzare ogni vita e, paradossalmente, di guidare la tensione consumistica contemporanea. Una tensione che nasce dal confronto-scontro trae ricchezza, da cui trae origine “”, commedia di(tradotta e adattata da Letizia Russo) portata in scena al Teatro Donizetti fino al 16 febbraio da Ugo Dighero nei panni del protagonista, con la regia di Luigi Saravo, in una produzione Teatro Nazionale di Genova, Artisti Associati Gorizia, Teatro Stabile di Bolzano e Centro Teatrale Bresciano.In questa nuova proposta della Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, Dighero si confronta con un classico del teatro, interpretando un Arpagone malefico e grottesco allo stesso tempo, ossessionato dal denaro, personaggio a tutto tondo che, attraverso le sue manie, piega la propria vita nel solco dell’avarizia, una fissazione per i soldi che lo vede mettere in secondo piano i suoi stessi figli, in una fermezza velata di sarcasmo che si squarcia però nella disperazione di un furto subito, regredendolo così ad uno stato primordiale che ne sottolinea l’angoscia, ma anche, metaforicamente, uno stato animale che, a causa dell’ossessione, è incapace di dirsi umano.