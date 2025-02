Lanazione.it - L’autovelox non è omologato, il giudice di pace annulla le sanzioni

Viareggio, 12 febbraio 2025 – ??I pietrasantini ricorderanno quando nel gennaio 2019 su “Striscia la notizia” si parlò del nuovo autovelox di Pietrasanta alla stregua di un “multificio” che in pochi mesi aveva bastonato diverse migliaia di automobilisti. Passano gli anni, ma le multe fioccano e non tutti sono disposti a pagarle senza batter ciglio. Eppure nessuno avrebbe pronosticato la sentenza emessa daldi Lucca, il quale hato lecomminate a una decina di automobilisti in quanto il dispositivo è sì autorizzato, ma non. Una sentenza che farà discutere e che creerà un precedente. IlGianni Casodi, prendendo in esame i ricorsi, ha preso spunto infatti da una sentenza della Corte di Cassazione, come spiega l’avvocato fiorentino Pierfrancesco Fratini, che ha studio a Firenze ma è lidese d’“adozione”.