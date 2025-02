Inter-news.it - Lautaro Martinez MOTM Qatar Airways di Inter-Fiorentina: decisivo anche senza il gol!

ha ricevuto il premiodi, sfida terminata con il punteggio di 2-1. LA NOTIZIA –ha disputato una partita di livello assoluto, contro la, nonostante non abbia inserito il proprio nome nel tabellino della sfida vinta dall’per 2-1. Il calciatore argentino, come avvenuto in quasi tutte le altre sfide del 2025, si è disimpegnato in maniera efficace nella fase di costruzione del gioco, accettando l’idea di dover arrivare più stanco al momento della finalizzazione per poter soddisfare l’esse generale della sua squadra.migliore in campo inMOMENTO POSITIVO –è tornato sui livelli visti nell’ultima stagione disputata con la maglia dell’. Oltre alapporto nella creazione dell’azione offensiva, il capitano argentino ha segnato 8 gol nell’anno solare 2025.