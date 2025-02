Ilrestodelcarlino.it - Lauree in Comune, festa con i ragazzi: "E per noi è già una sfida vinta"

La sala del Consiglio comunale, ieri mattina, ha ospitato i tre laureandi del Corso interateneo magistrale in Green Industrial Engineering, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università Carlo Bo di Urbino con sede a Pesaro, e gli altri tre studenti laureandi che hanno frequentato il Corso di laurea triennale professionalizzante di Sistemi Industriali e dell’Informazione, dell’Università Politecnica delle Marche con sede a Pesaro. Tutti e sei venuti appositamente in città per gli studi: "A distanza di qualche anno raccogliamo già i primi grandi frutti nati da una scelta vincente; ovvero quella di portare l’università anche a Pesaro, con tanti giovani studenti e studentesse che scelgono la nostra città per la loro formazione professionale, culturale e tecnica", hanno detto il sindaco Andrea Biancani, l’assessore con delega all’Università Camilla Murgia e l’assessora Francesca Frenquellucci che ha seguito, durante la precedente amministrazione, la nascita dei poli universitari.