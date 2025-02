Lanazione.it - L’Atletico Esperia vince, ora è al quarto posto

ha brutalizzato La Briglia, con un netto 5-0 casalingo. E ha così dato un nuovo scossone alla zona playoff, rendendo ancor più aperta la lotta per la promozione. La diciottesima giornata del campionato di Terza Categoria si è conclusa ufficialmente con il posticipo del lunedì, in vista della prossima. Algenti, Pelli, Scilipoti, Marchesini e Leoporatti hanno firmato le reti che hanno permesso all’di battere i vaianesi e di arpionare la quarta posizione in classifica, superando San Lorenzo Campi Giovani ed Eureka. Non c’è però nulla di deciso in quella parte di graduatoria, perché ci sono quattro squadre divise da soli tre punti a confermare una situazione di grande equilibrio nella quale saranno i dettagli a fare la differenza. Si è così chiuso un turno non privo di sorprese, iniziando dalla vittoria del Carraia nello scontro al vertice in casa del Tobbiana che ha permesso proprio agli ospiti di prendersi la vetta (oltre a due punti di margine sugli avversari).