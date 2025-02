Laspunta.it - Latina, “La fusione dei plessi Don Milani e Vito Fabiano proposta dall’amministrazione” Critiche dalla Gilda

“C’è un preciso disegno politico dietro il silenzio del comune disul piano di dimensionamento scolastico“. La coordinatrice provinciale dellaInsegnanti, Patrizia Giovannini, entra a gamba tesa nel dibattito sulla riorganizzazione della rete scolastica regionale per il 2025/26.“Ladegli istituti comprensivi Don– denuncia – è statapropriocomunale. Per questo il Comune non si esprime nel merito né ha preso posizione contro il piano come hanno fatto, invece, i comuni di Viterbo e Terracina presentando ricorso al Tar“.Non solo. “L’amministrazione comunale di– prosegue Giovannini – ha già ben chiari gli interventi da proporre per il dimensionamento 2026/27. Altri due istituti rischiano un accorpamento: come nel caso Donsi trovano uno in città, l’altro in un Borgo e, come per la scuola in Q4 e Q5 e l’istituto di Borgo Sabotino, verrebbero aggregati senza tener conto del principio di territorialità.