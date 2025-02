Iodonna.it - L'astrofisica, dopo esperienze all'estero, torna in Italia per occuparsi di con un progetto importante. La sua storia è un esempio di grande ispirazione per le giovani aspiranti scienziate

Cresciuta tra le colline dell’Umbria, l’amore per la scienza si accese ai tempi del liceo, quando ebbe l’opportunità di studiare l’astronomia, una materia che le aprì le porte verso un mondo infinito di meraviglie. Da quel momento, per Eleonora Bianchi, oggi ricercatrice dell’Inaf, l’Istituto nazionale di, la passione per i misteri del cosmo non si è mai spenta, ma al contrario l’ha spinta a intraprendere un viaggio straordinario, prima verso l’ignoto della ricerca e poi verso un ritorno carico di nuove scoperte. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delleX Leggi anche › Fisiche, genetiste, astronome: le“modelli di ruolo” per le ragazze Eleonora Bianchi, l’di ritornoaver affinato le sue competenze in Francia e Germania, Bianchi ha deciso dire a casa, in, portando con sé un bagaglio die unambizioso: svelare i segreti dei sistemi planetari in formazione.