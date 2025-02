Liberoquotidiano.it - "L'asticella...". Jovanotti nomina Amadeus, Conti balbetta: gelo siderale all'Ariston

La prima serata del Festival di Sanremo è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Esibizioni spettacolari, ospiti divertenti e, soprattutto, niente monologhi politici da moralisti. E poi c'è quel dato che fa ben sperare il presentatore e direttore artistico dell'evento. 12,6 milioni di spettatori e 65,3% di share. Tradotto: 2 milioni di spettatori in più rispetto ad, considerato fino allo scorso anno il Re Mida di Viale Mazzini. Ma Carloha saputo riconoscere l'ottimo lavoro fatto danelle scorse edizioni. Come? Non cadendo al piccolo tranello orchestrato dasul palco dell'. L'ex enfant prodige del pop italiano è stato il super ospite della prima serata del Festiva. E, una volta arrivato il suo turno di intrattenere gli spettatori, ha lanciato una piccola provocazione a Carlo