L’Ascoli in cerca della sua strada. Marsura sarà fermo due turni

Qual è il vero Ascoli? Quello grintoso, determinato e aggressivo visto contro il Carpi, o quello molle, impreciso e privo di reazione visto a Rimini? E’ la domanda che in molti si stanno ponendo in questi giorni. Mister Cudini sembrava aver trovato la formula giusta, poi a Rimini il crollo. Squadra svogliata, disattenta, che dopo l’espulsione disi è sciolta come neve al sole. Proprio Davideche ieri è stato appiedato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’intervento rude ma non violento che però l’arbitro ha punito con il rosso. Questa la motivazione: "Al 45’ minuto del primo tempo, ha tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezzacaviglia senza provocargli conseguenze.